الحالات النشطة تتراجع بمقدار 549 حالة ومكة تتصدر إصابات كورونا الجديدة

الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-02

متابعات الخليج 365 - الرياض

كشفت وزارة الصحة عن توزيع حالات كورونا الجديدة، كما أعلنت عن تعافي (1620) حالة جديدة من المصابين بالفيروس المستجد؛ وبذلك يصل إجمالي حالات التعافي إلى (508994) حالة.

عدد الحالات النشطة

ووصل عدد الحالات النشطة التي تتلقى العلاج حاليًا في المملكة إلى (10642) حالة – مقارنة مع 11191 حالة يوم أمس – من بينها (1434) حالة حرجة تتلقى العلاج في العناية المركزة.

وبذلك يصل عدد إجمالي المصابين بفيروس كورونا في المملكة إلى (527877 ) حالة، توفي منهم (8259) حالة.

توزيع حالات كورونا الجديدة

كما كشفت الصحة عن توزيع الحالات الجديدة التي تم الإعلان عنها اليوم والتي بلغت (1063) حالة حيث جاء توزيع الحالات الجديدة بحسب المناطق كما يلي: منطقة مكة المكرمة 244، منطقة الرياض 217، المنطقة الشرقية 152، منطقة عسير 108، منطقة جازان 88.

كما سجلت منطقة المدينة المنورة 70، منطقة نجران 45، منطقة حائل 44، منطقة القصيم 35، منطقة الحدود الشمالية 20، منطقة تبوك 18، منطقة الباحة 17 أما أقل الحالات المسجلة فكانت في منطقة الجوف بواقع 5 إصابات فقط.

حالات كورونا الجديدة

وكانت وزارة الصحة كشفت عن تسجيل (1063) حالة إصابة جديدة بالفيروس المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، كما أعلنت عن تعافي (1620) حالة، كما تم تسجيل (10) حالات وفاة جديدة، وبذلك يصل إجمالي الحالات المؤكدة في السعودية إلى (527877 ) حالة، فيما وصل إجمالي المتعافين إلى (508994) حالة.



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