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جرعات لقاح كورونا في السعودية تتجاوز 27 مليونًا و382 ألفًا

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شكرا لقرائتكم جرعات لقاح في تتجاوز 27 مليونًا و382 ألفًا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-02

جرعات لقاح كورونا في السعودية تتجاوز 27 مليونًا و382 ألفًا

عبر 587 موقعًا للتطعيم في مناطق المملكة كافة

متابعات الخليج 365 - الرياض

كشفت وزارة الصحة عن أرقام جرعات لقاح كورونا في المملكة والتي تجاوزت 27 مليونًا و382 ألفًا و111 جرعة عبر أكثر من (587) موقعًا للتطعيم في مناطق المملكة كافة.

وحثت الصحة الجميع إلى التسجيل في تطبيق صحتي للحصول على اللقاح بالمجان ضمن إجراءات الدولة للحد من انتشار .

لقاح كورونا في السعودية 

وكانت الصحة أوضحت في وقت سابق أن اللقاحات المعتمدة من وزارة الصحة في المملكة فهي 4 لقاحات فقط وهي؛ لقاح أسترازينيكا، لقاح فايزر، ولقاح جونسون آند جونسون إضافة إلى لقاح موديرنا، وأضافت أنه في حال اعتماد أي لقاح آخر سيعلن عنه في حينه عبر القنوات الرسمية المعتمدة.

وقالت الوزارة إن لقاحي كورونا أسترازينيكا وفايزر يقدمان حاليًا عبر مراكز اللقاحات المتوفرة في تطبيق صحتي، أما لقاحا جونسون آند جونسون وموديرنا فهما معتمدان حاليًا من قبل وزارة الصحة للمطعمين خارج المملكة”.

تحصين الفئة العمرية من 12-18

وكانت وزارة الصحة بدأت في تقديم الجرعة الأولى من لقاح فايزر للفئة العمرية من 12 إلى 18 عامًا بعد التأكد من فعالية اللقاح في توفير الحماية لهم وشهدت العديد من المراكز الصحية ومراكز التطعيم تقديم الجرعات للمواطنين والمقيمين ممن هم في هذه الفئة العمرية.

أهمية الجرعة الثانية

وكانت وزارة الصحة أكدت أن أخذ الجرعة الثانية من اللقاح يعطي مناعة أكبر وأفضل للجسم – بإذن الله- ويحمي من التحورات التي تطرأ على الوباء ، لافتةً النظر إلى أن الجرعة الثانية تؤخذ بعد 42 يومًا ولا تفقد الجرعة الأولى مفعولها إذا زادت المدة.

لقاح كورونا
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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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