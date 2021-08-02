محمد بن مسعود - الدمام - جرى إيقافهم واتُّخذت بحقهم الإجراءات النظامية وأحيلوا إلى النيابة العامة صَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة بأن الجهود الأمنية للحملة المشتركة لتعقب مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود أسفرت عن تمكن الجهات الأمنية بالمنطقة من القبض على (3) مقيمين ومخالف لنظام أمن الحدود، جميعهم من الجنسية السودانية في العقدين الثالث والرابع من العمر، ارتكبوا جريمة نقل مخالفي نظام أمن الحدود بين مناطق المملكة داخل شاحنات، وجرى إيقافهم واتُّخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وأحيلوا إلى فرع النيابة العامة. 02 أغسطس 2021 - 23 ذو الحجة 1442 04:47 PM جرى إيقافهم واتُّخذت بحقهم الإجراءات النظامية وأحيلوا إلى النيابة العامة شرطة مكة تطيح بـ 3 مقيمين ارتكبوا جريمة نقل مخالفين بين المناطق شرطة مكة تطيح بـ 3 مقيمين ارتكبوا جريمة نقل مخالفين بين المناطق صَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة بأن الجهود الأمنية للحملة المشتركة لتعقب مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود أسفرت عن تمكن الجهات الأمنية بالمنطقة من القبض على (3) مقيمين ومخالف لنظام أمن الحدود، جميعهم من الجنسية السودانية في العقدين الثالث والرابع من العمر، ارتكبوا جريمة نقل مخالفي نظام أمن الحدود بين مناطق المملكة داخل شاحنات، وجرى إيقافهم واتُّخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وأحيلوا إلى فرع النيابة العامة. الكلمات المفتاحية ، شرطة مكة تطيح بـ 3 مقيمين ارتكبوا جريمة نقل مخالفين بين المناطق ،

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