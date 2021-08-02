- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
توقّع المحلل السياسي اللبناني سركيس أبوزيد، اليوم الاثنين، أن تبصر الحكومة اللبنانية الجديدة النور غداً؛ إذا توفرت الإرادة السياسية، معتبراً أن الأمور ليست معقدة بشكل كبير.
ونقلت "سبوتنيك" عن "أبوزيد" أن لقاء رئيس الوزراء المكلف نجيب ميقاتي، مع الرئيس اللبناني ميشال عون، اليوم يأتي لبحث الأسماء والدخول في تفاصيل التشكيلة الحكومية.
وأشار إلى أنه في ضوء هذا الاجتماع سيتبين إذا كانت العقبات قد أزليت أم لا.
ولفت إلى وجود حاجة مُلحّة للإسراع بتشكيل الحكومة الجديدة، في ظل تلويح الاتحاد الأوروبي بفرض عقوبات، وتصاعد الضغوط الخارجية، وصعوبة الوضع الداخلي والسخط الشعبي.
02 أغسطس 2021 - 23 ذو الحجة 1442 04:44 PM
"عون" و"ميقاتي" يبحثان أسماء تشكيلتها"أبوزيد": الحكومة اللبنانية الجديدة قد تبصر النور غداً
توقّع المحلل السياسي اللبناني سركيس أبوزيد، اليوم الاثنين، أن تبصر الحكومة اللبنانية الجديدة النور غداً؛ إذا توفرت الإرادة السياسية، معتبراً أن الأمور ليست معقدة بشكل كبير.
ونقلت "سبوتنيك" عن "أبوزيد" أن لقاء رئيس الوزراء المكلف نجيب ميقاتي، مع الرئيس اللبناني ميشال عون، اليوم يأتي لبحث الأسماء والدخول في تفاصيل التشكيلة الحكومية.
وأشار إلى أنه في ضوء هذا الاجتماع سيتبين إذا كانت العقبات قد أزليت أم لا.
ولفت إلى وجود حاجة مُلحّة للإسراع بتشكيل الحكومة الجديدة، في ظل تلويح الاتحاد الأوروبي بفرض عقوبات، وتصاعد الضغوط الخارجية، وصعوبة الوضع الداخلي والسخط الشعبي.
، "أبوزيد": الحكومة اللبنانية الجديدة قد تبصر النور غداً ،
المصدر : الخليج 365
كانت هذه تفاصيل خبر "أبوزيد": الحكومة اللبنانية الجديدة قد تبصر النور غداً لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.