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تداول عدد من رواد التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو يظهر فيها تجمع لعمال إحدى الشركات وتدافعهم أثناء دخول بوابات أحد المشاريع بمنطقة مكة المكرمة.
وعلمت "الخليج 365" من مصادر مطلعة أن ذلك حدث أثناء تدقيق حراس الأمن التابعين للشركة، للتأكد من حالة التحصين المعتمد من وزارة الصحة، وفق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي تقي وتحد من فيروس كورونا، عند حضور العمال إلى مكان العمل، حيث تم تنظيم دخولهم مباشرة مع الجهات المختصة وتخصيص مسار لدخولهم وآخر لخروجهم، وفقاً للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، وتم اتخاذ اللازم من قبل الجهات المختصة.
02 أغسطس 2021 - 23 ذو الحجة 1442 04:42 PM
حدث أثناء تدقيق حراس الأمن للتأكد من حالة التحصين المعتمد من "الصحة""الخليج 365" تكشف حقيقة مقاطع فيديو متداولة لتجمع وتدافع عمال إحدى الشركات بمكة
تداول عدد من رواد التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو يظهر فيها تجمع لعمال إحدى الشركات وتدافعهم أثناء دخول بوابات أحد المشاريع بمنطقة مكة المكرمة.
وعلمت "الخليج 365" من مصادر مطلعة أن ذلك حدث أثناء تدقيق حراس الأمن التابعين للشركة، للتأكد من حالة التحصين المعتمد من وزارة الصحة، وفق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي تقي وتحد من فيروس كورونا، عند حضور العمال إلى مكان العمل، حيث تم تنظيم دخولهم مباشرة مع الجهات المختصة وتخصيص مسار لدخولهم وآخر لخروجهم، وفقاً للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، وتم اتخاذ اللازم من قبل الجهات المختصة.
، "الخليج 365" تكشف حقيقة مقاطع فيديو متداولة لتجمع وتدافع عمال إحدى الشركات بمكة ،
المصدر : الخليج 365
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