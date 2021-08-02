، بريطانيا تستدعي السفير الإيراني على خلفية مهاجمة الناقلة الإسرائيلية ،

محمد بن مسعود - الدمام - " كليفرلي" طالب طهران بالتوقف عن تهديد السلام والأمن الدوليين

استدعت بريطانيا السفير الإيراني، اليوم (الاثنين)، بعد أن حملت لندن والولايات المتحدة إيران مسؤولية الهجوم على ناقلة تديرها شركة إسرائيلية قبالة عُمان الأسبوع الماضي.

وذكرت وزارة الخارجية البريطانية في بيان أوردته "رويترز" أن الوزير جيمس كليفرلي أكد مجددًا أنه يتعين على إيران التوقف على الفور عن الأفعال التي تهدد السلام والأمن العالميين.

وأضافت الوزارة أن الوزير شدد على ضرورة السماح للسفن بالإبحار بحرية وفقاً للقانون الدولي.