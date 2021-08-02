محمد بن مسعود - الدمام - إجمالي حالات الشفاء وصل إلى 223995 أعلنت وزارة الصحة القطرية، اليوم، تسجيل 102 حالة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا (كوفيد-19). وأوضحت في بيان لها أنه تم شفاء 146 مصاباً في الـ24 ساعة الماضية، ليصل إجمالي حالات الشفاء في دولة قطر إلى 223995. 02 أغسطس 2021 - 23 ذو الحجة 1442 04:33 PM إجمالي حالات الشفاء وصل إلى 223995 خلال 24 ساعة.. قطر تسجل 102 حالة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة.. قطر تسجل 102 حالة جديدة بفيروس كورونا أعلنت وزارة الصحة القطرية، اليوم، تسجيل 102 حالة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا (كوفيد-19). وأوضحت في بيان لها أنه تم شفاء 146 مصاباً في الـ24 ساعة الماضية، ليصل إجمالي حالات الشفاء في دولة قطر إلى 223995. الكلمات المفتاحية ، خلال 24 ساعة.. قطر تسجل 102 حالة جديدة بفيروس كورونا ،

المصدر : الخليج 365

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