شكرا لمتابعة خبر عن 5 مدن الأعلى حرارة في المملكة اليوم والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

تصدرت خمس مُدن في المملكة قائمة أعلى مدن العالم حرارة لهذا اليوم الاثنين 12/10/2020م.

وقال مركز الأرصاد، في بيان صادر عنه اليوم، إن مدن المملكة الأعلى حرارة لهذا اليوم، هي ‎الدمام 50,و‎الأحساء 48‎القيصومة و ‎حفر الباطن 46‎، ورفحاء 44.

فيما توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم هطول أمطار رعدية من متوسطة الى غزيرة مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة على مناطق( جازان، عسير، الباحة، ،نجران ،مكة المكرمة ،المدينة المنورة).