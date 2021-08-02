شكرا لمتابعة خبر عن مختص في الموارد البشرية: التحصين بدأ يصل إلى 100% في مختلف منظمات العمل والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

تحدث عبدالمحسن الهويدي، المختص في الموارد البشرية، عن كيفية تعامل جهات العمل مع الموظفين غير المحصنين.

وأوضح "الهويدي" أن التحصين بدأ يصل إلى 100% في مختلف المنظمات وهذا يدل على جودة العمل وجودة الثقافة داخل المنظمة، وفقًا لما جاء بـ "الإخبارية".

وأضاف: "لا أرى أنه سيكون هناك اجراءت مستقبلية تجاه أي موظف إلا في الحالات الطبية والصحية والعمل عن بعد، خاصة وأن وزارة الموارد البشرية أوجدت آليات عديدة للعمل".

وتابع: "في المستقبل القريب أن المجتمع سيكون محصن بالكامل سواء من مقيم أو مواطن".