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مختص في الموارد البشرية: التحصين بدأ يصل إلى 100% في مختلف منظمات العمل

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الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

تحدث عبدالمحسن الهويدي، المختص في الموارد البشرية، عن كيفية تعامل جهات العمل مع الموظفين غير المحصنين.

وأوضح "الهويدي" أن التحصين بدأ يصل إلى 100% في مختلف المنظمات وهذا يدل على جودة العمل وجودة الثقافة داخل المنظمة، وفقًا لما جاء بـ "الإخبارية".

وأضاف: "لا أرى أنه سيكون هناك اجراءت مستقبلية تجاه أي موظف إلا في الحالات الطبية والصحية والعمل عن بعد، خاصة وأن وزارة الموارد البشرية أوجدت آليات عديدة للعمل".

وتابع: "في المستقبل القريب أن المجتمع سيكون محصن بالكامل سواء من مقيم أو مواطن".

 

أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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