شكرا لمتابعة خبر عن ابن قرية بحائل ينضم لهيئة تدريس جامعة أمريكية شهيرة ويصبح زميل عمل لزوجة ‎الرئيس الأمريكي والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - حائل (صدى):

سطر أحد أبناء قرية الغمياء بمنطقة حائل، الدكتور "زياد الشمري" نجاح جديد بانضمامه لأعضاء هيئة تدريس العلوم السياسية والعلاقات الدولية بكلية نوفا الشهيرة بولاية فرجينيا.

وظهر "الشمري"، في مقطع فيديو وثقه أحد زملائه على حسابه بموقع "تويتر"، أكد انضمامه لهذه الهيئة سيصبح زميل عمل لـ"جيل"، زوجة الرئيس الأمريكي الحالي، جو بايدن، مؤكدًا أن "جيل" تدرّس في نفس المكان الذي سيدرّس فيه.

وقال الشمري خلال الفيديو: "لولا الله ثم وطني لما وصلت لما وصلت إليه"، موجها الشكر لوالديه، ولكل من وقف معه في رحلته العلمية.

يجدر الإشارة إلى أن "الشمري" حاصل على دكتوراه في العلوم السياسية، ومتخصص في الشؤون الأمريكية، كما يعد أول خليجي متدرب في الكونغرس الأمريكي عام 2018.