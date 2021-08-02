شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. رصد نيران مشتعلة تركها زوار أحد المتنزهات في تنومة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أبها (صدى):

وثق مواطن مقطع فيديو لنيران مشتعلة تركها أحد المتنزهين في منتزه بتنومة بمنطقة عسير.

وكشف الفيديو، عن حطب مشتعل تركه أحد زوار المنتزه دون إخماده، حيث أن الرياح كانت تهب بين الحين والآخر والتي قد تتسبب في حرائق بالمنتزه.

ورصد مخلفات وبقايا الطعام الموجودة في كل مكان بالمنتزه، مطالبًا الجهات المعنية بالحفاظ على البيئة بضرورة محاسبة مرتكب الواقعة للقضاء على مثل تلك الأفعال التي قد تسبب كوارث.