طبية مكة: تخرِّج ٥ سعوديات ببرنامج دبلوم تقنية كهربائية ونظم القلب

الرياض - محمد عبدالله - ضمن خططها الاستراتيجية للتدريب والتأهيل بمدينة الملك عبدالله الطبية بالعاصمة المقدسة، عضو تجمع مكة المكرمة الصحي وبإشراف وتدريب الادارة التنفيذية للشؤون الأكاديمية والتدريب وبالتعاون مع مركز القلب، تم تخريج ثاني دفعة من برنامج دبلوم تقنية كهربائية ونظم القلب وتضم 5 خريجات سعوديات.

ويعد هذا البرنامج الأول من نوعه على مستوى المملكة معترفا به من هيئة التخصصات الصحية ويُعطى بعد الحصول على درجة البكالوريوس.

وتم تخريج دفعة سابقة في عام ٢٠٢٠ (وعددها 5 خريجين) ٤ سعوديات وخريج واحد من مملكة البحرين الشقيقة وتمت الاستفادة منهم في مجال تخصصهم لتقديم الرعاية الطبية اللازمة للمرضى ليصبح عدد خريجي هذا الدبلوم حتى الآن (١٠) متخصصين.

وفي السياق ذاته، حصلت المدينة الطبية على الاعتماد المؤسسي من الهيئة السعودية للتخصصات الطبية السعودية وهو اعتماد الهيئة للمراكز التدريبية بعد تحقق معايير الاعتماد المؤسسي، مما يمكنها من المشاركة في العملية التدريبية التي تهدف إلى تسخير كل الإمكانات الادارية والتعليمية والسريرية بالمراكز التدريبية لأغراض التدريب في برامج الدراسات العليا الصحية المهنية (شهادة الاختصاص العام، زمالة التخصص الدقيق أو الدبلوم المهني الصحي) التي تشرف عليها الهيئة،

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