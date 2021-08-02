جامعة الملك عبدالعزيز تُدشِّن «مستشار الجودة والاعتماد الأكاديمي الذكي»

الرياض - محمد عبدالله - دشن رئيس جامعة الملك عبدالعزيز الدكتور عبدالرحمن بن عبيد اليوبي في مكتبه في الجامعة أمس، نظام «مستشار الجودة والاعتماد الأكاديمي الذكي».

ويهدف النظام إلى توفير نظام ذكي يدعم الاستجابة لمتطلبات المهتمين في مجالات الجودة والاعتماد الأكاديمي والقياس والتقويم من خلال المحادثة الفورية الذكية التي تطبق خوارزميات الذكاء الاصطناعي وتحديدا خوارزميات معالجة النصوص الطبيعية وتعلم الآلة.

وأفاد أن هذا النظام يأتي إدراكًا من الجامعة بأهمية دمج الذكاء الاصطناعي في التعليم وضمان جودته مما يمكّن الجامعة من مواجهة التحديات التي تواجه العملية التعليمية ويسهم بشكل غير مباشر في تحقيق هدف التنمية المستدامة والمتعلق بالتعليم.

من جانبه، أبان عميد عمادة الجودة والاعتماد الأكاديمي الدكتور حامد بن عبد الرؤوف صالح، أن التعليم في الآونة الأخيرة شهد توظيف لتطبيقات الذكاء الاصطناعي في عدة مجالات.

وأشار إلى أن المستشار الذكي يأتي توظيفًا للذكاء الاصطناعي في مجال الجودة والاعتماد الأكاديمي، بهدف بناء قاعدة معرفة متخصصة وضخمة في مجال الجودة والاعتماد الأكاديمي والقياس والتقويم.

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