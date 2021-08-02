الدمام تتصدر المدن الأعلى حرارة في المملكة بـ50.5 درجة مئوية

الرياض - محمد عبدالله - أعلن المركز الوطني للأرصاد، أعلى المدن حرارة في المملكة لليوم الاثنين، مشيرًا إلى أن الدمام تصدرت القائمة حيث سجلت (50.5) درجة مئوية.

وذكر المركز –عبر تويتر- أن الأحساء جاءت في المرتبة التالية حيث سجلت (48) درجة مئئوية، بينما سجلت القيصومة (46) درجة مئوية، ورفحاء (44) درجة مئوية.

يذكر أن المركز الوطني للأرصاد، توقع استمرار هطول الأمطار من متوسطة إلى غزيرة، على عدة مناطق بالمملكة، حتى يوم الخميس القادم ،وتشمل جريان للسيول على جازان وعسير والباحة.

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