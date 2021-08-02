الداخلية: ضبط 116 مخالفًا لنظام البيئة بعدد من المناطق

الرياض - محمد عبدالله - أعلنت وزارة الداخلية اليوم الإثنين، عن ضبط (116) مخالفًا لنظام البيئة في عدد من مناطق المملكة، خلال الأيام الماضية.

وذكرت الوزارة- عبر تويتر- أن القوات الخاصة للأمن البيئي تمكنت من ضبط 36 مخالفًا لرعيهم 1457 رأسًا من الإبل والأغنام في مواقع ممنوعة.

كما ضبطت 50 مخالفًا بحوزتهم 49 مترا مكعبا من الحطب المحلي معروض لأغراض تجارية بمدينة الرياض، وضبط 5 مخالفين لقيامهم بنقر الرمال وتجريف التربة في منطقة مكة المكرمة.

كما تم ضبط 25 مخالفًا لإشعالهم النار في أماكن غير مخصصة لذلك في منطقة عسير.

اقرأ أيضًا:

ضبط 50 مواطنًا بالرياض بحوزتهم 49 مترًا مكعبًا من الحطب المحلي