نائبة السفير البريطاني بالرياض: أتطلع للعمل مع شركائنا في المملكة

الرياض - محمد عبدالله - باشرت آنا والترز نائبة سفير المملكة المتحدة الجديدة لدى المملكة العربية السعودية أعمالها في يوليو.

وقبل ذلك، عملت آنا دوليًا لأكثر من 20 عامًا، بما في ذلك وزارة الخارجية، وزارة التنمية الدولية والأمم المتحدة.

كما عملت عملت في عدة مناطق حول العالم بما في ذلك الشرق الأوسط، شمال أفريقيا، جنوب الصحراء الكبري في إفريقيا وجنوب آسيا.

ولدى آنا والترز خبرة واسعة في مجال السياسات، تغطي مجالات تشمل الأمن القومي، الحوكمة واصلاح القطاع العام، الفساد والنزاهة المالية، والصراع وبناء السلام.

وعن منصبها في الرياض، قالت آنا والترز: "إنه شرف عظيم لي أن أكون نائبة السفير البريطاني الجديدة للمملكة العربية السعودية. إنني أتطلع للعمل مع شركائنا في جميع أنحاء المملكة لتعميق الشراكة بين بلدينا. لقد أمضيت معظم سنوات دراستي الابتدائية في طفولتي في مدينة جدة، لذلك فأنني اتطلع إلى العودة لرؤية العديد من التغييرات والتطورات في جميع أنحاء البلاد".

ونائبة السفير البريطاني آنا والترز تخلف ريتشارد أوبنهايم، الذي سيتولى منصبه الجديد كسفير بريطانيا لدي اليمن قريبًا.