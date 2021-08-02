الشؤون الإسلامية: إعادة افتتاح 5 مساجد في 3 مناطق بعد تعقيمها

الرياض - محمد عبدالله - أعلنت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، عن إعادة افتتاح 5 مساجد بعد إخلائها مؤقتًا وتعقيمها في 3 مناطق بعد ثبوت حالات إصابة بفيروس كورونا بين المصلين.

وذكرت الوزارة أن مجموع ما تم الانتهاء من تعقيمه واكتمال جاهزيته من مساجد خلال الـ177 يومًا الماضية وصل الى 1929 مسجدًا، وذلك في إطار الحرص على سلامة المصلين.

وأوضحت أن المساجد التي جرى تعقيمها احترازيًا وإعادة فتحها ثلاثة مساجد في منطقة الرياض ومسجد واحد في منطقتي الجوف وعسير, مبينة أن تلك الإجراءات المتخذة لمزيد من الحرص على سلامة المصلين بالإضافة لعمليات النظافة والصيانة المستمرة لجميع المساجد.

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