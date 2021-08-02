الصحة: 1063 إصابة جديدة بكورونا وتعافي 1620 ووفاة 10 أشخاص

الرياض - محمد عبدالله - أعلنت وزارة الصحة، اليوم الاثنين، تسجيل 1063 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19» في المملكة، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 527877 حالة.

وذكرت الوزارة –عبر تويتر- أنه تم تسجيل 1620 حالة تعافٍ جديدة من كورونا؛ لتصل إجمالي حالات الشفاء من الفيروس إلى 508994 حالة.

وأشارت إلى أنه تم تسجيل 10 حالات وفاة، ليرتفع إجمالي حالات الوفيات منذ بدء جائحة كورونا وحتى الآن، إلى 8295 حالة.

يذكر أن عدد جرعات لقاح كورونا المعطاة بالمملكة تجاوز أكثر من 27 مليون جرعة عبر أكثر من 587 مركزا بجميع المناطق.

وكان وكيل وزارة الصحة الدكتور عبدالله عسيري، كسف يوم الجمعة الماضية، عن دراسة سعودية، توثق مأمونية لقاح شركة أسترازينيكا المضاد لفيروس كورونا المستجد، وفعاليته في منع المرض الشديد.

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