رئيس جامعة جازان يصدر عددًا من قرارات التكليف

الرياض - محمد عبدالله - أصدر رئيس جامعة جازان الأستاذ الدكتور مرعي بن حسين القحطاني عددًا من قرارات التكليف وتجديد التكليف تضمنت: تكليف الدكتورة فاطمة بنت محمد الشهابي؛ مساعدة لرئيس قسم القانون العام وقسم القانون الخاص لشطر الطالبات بكلية الشريعة والقانون، وتكليف الدكتورة عائشة بنت قاسم شماخي؛ مساعدة لرئيس قسم اللغة العربية وآدابها لشطر الطالبات بكلية الآداب والعلوم الإنسانية، وتجديد تكليف الدكتورة رقية بنت عبدالله جلي مساعدة لرئيس قسم الرياضيات لشطر الطالبات بكلية العلوم.

كما شملت القرارات تكليف الدكتورة عواطف بنت سالم بالعبيد؛ مساعدة لرئيس قسم علوم الحاسب لشطر الطالبات بكلية علوم الحاسب وتقنية المعلومات، وتكليف الدكتورة عبير بنت علي عقيلي؛ مساعدة لرئيس قسم الكيمياء لشطر الطالبات بكلية العلوم، وتكليف الدكتورة مروة بنت مريع قدري؛ مساعدة لرئيس قسم علوم الأدوية والسموم لشطر الطالبات بكلية الصيدلة.

وتكليف الدكتورة عيش بنت يحيى مدخلي؛ مساعدة لرئيس قسم الفيزياء لشطر الطالبات بكلية العلوم، وتجديد تكليف المحاضرة نجاة بنت إبراهيم حمدي؛ للقيام بمهام مساعدة لرئيس قسم العلاج الطبيعي لشطر الطالبات بكلية العلوم الطبية التطبيقية.

وتجديد تكليف الدكتورة يسرى بنت أحمد مظفر؛ مساعدة لرئيس قسم الأحياء شطر الطالبات بكلية العلوم، وتجديد تكليف الدكتورة نهلة بنت علي الشيخ مساعدة لرئيس قسم تقنية المختبرات الطبية لشطر الطالبات بكلية العلوم الطبية التطبيقية، وتجديد تكليف المحاضرة سماح بنت عوض سلام؛ مساعدة لرئيس قسم نظم المعلومات الإدارية بكلية إدارة الأعمال لشطر الطالبات.