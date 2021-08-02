جامعة طيبة تحول كلية المجتمع بالمدينة والمحافظات إلى تطبيقية

الرياض - محمد عبدالله - أصدر رئيس جامعة طيبة، د.عبدالعزيز السراني، اليوم الاثنين، قراراً بتحويل كلية المجتمع بالمدينة المنورة والمحافظات، إلى كلية تطبيقية.

وذكرت الجامعة أن القرار شمل تحويل كلية المجتمع بالمدينة المنورة إلى كلية تطبيقية بالإضافة لتحويل كليات المجتمع بفروع الجامعة إلى فروع للكلية التطبيقية وتشمل فرع الكلية التطبيقية بمحافظة خيبر، فرع الكلية التطبيقية بمحافظة العلا، فرع الكلية التطبيقية بمحافظة الحناكية، فرع الكلية التطبيقية بمحافظة بدر، فرع الكلية التطبيقية بمحافظة مهد الذهب.

من جهة أخرى، دعت جامعة طيبة، الطلاب إلى المسارعة بأخذ لقاح فيروس كورونا، فبل بداية العام الدراسي الجديد.

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