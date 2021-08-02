السعودية | “الصحة” تسجل 10 وفيات و1063 إصابة جديدة بـ “كورونا”

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - أعلنت وزارة الصحة، اليوم (الإثنين) تسجيل 1063 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، ليرتفع إجمالي عدد الحالات في المملكة إلى 527877 حالة.

وقالت الوزارة، خلال التقرير اليومي الخاص بمستجدات فيروس كورونا في المملكة، إنه تم تسجيل 10 حالات وفاة جديدة، ليرتفع إجمالي الوفيات جراء الفيروس إلى 8259 حالة وفاة.

وأبانت أنه تم تسجيل 1620 حالة تعافٍ جديدة، ليصل إجمالي عدد المتعافين إلى 508994 حالة، لافتة إلى أن هناك 10624 حالة نشطة حالياً، من بينها 1434 حالة حرجة.