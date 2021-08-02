شكرا لقرائتكم خبر عن إعادة فتح 5 مساجد بعد تعقيمها في 3 مناطق والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعادت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد افتتاح 5 مساجد بعد إخلائها مؤقتاً وتعقيمها في 3 مناطق بعد ثبوت حالات إصابة بفيروس كورونا بين المصلين ليصل مجموع ما تم الانتهاء من تعقيمه واكتمال جاهزيته خلال 177 يوماً 1929 مسجداً، وذلك في إطار الحرص على سلامة المصلين. وأوضحت الوزارة أن المساجد التي جرى تعقيمها احترازياً وإعادة فتحها ثلاثة مساجد في منطقة الرياض ومسجد واحد في منطقتي الجوف وعسير, مبينة أن تلك الإجراءات المتخذة لمزيد من الحرص على سلامة المصلين بالإضافة لعمليات النظافة والصيانة المستمرة لجميع المساجد.