شكرا لقرائتكم خبر عن "الهلال الاحمر" يتجاوب مع ٧٧٢٢ بلاغًا في مكة خلال يوليو والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تلقت غرفة عمليات هيئة الهلال الاحمر السعودي بالعاصمة المقدسة في شهر يوليو المنصرم (7722) بلاغا اسعافياً تجاوبت معها الفرق الاسعافية بكل كفاءة ومهنية. وسجلت بلاغات الحالات المرضيه المختلفة أعلى نسبة بلاغات (5641) بلاغا وسجلت الحوادث بأنواعها(2081) بلاغا. وتتلقي غرفة عمليات هيئة الهلال الاحمر السعودي البلاغات الاسعافية عن طريق الرقم ٩٩٧ او عن طريق تطبيق إسعفني للهواتف الذكية الذي يدعم ٩ لغات وبه خاصية نداء استغاثة وميزة تحديد الموقع الجغرافي عن طريق الخرائط وبه شرح مصور لكيفية تطبيق الإسعافات الأولية للكثير من الحالات الطارئة.