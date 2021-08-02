شكرا لقرائتكم خبر عن رفع 168 سيارة مهملة وتالفة خلال يوليو في جدة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أسفرت الجولات الميدانية لأمانة جدة عن رفع 168 من السيارات المهملة والتالفة خلال شهر يوليو الماضي، وذلك ضمن جهود الأمانة ومساهمتها في تسهيل الحركة المرورية ومعالجة المشهد البصري.

وأوضح وكيل الأمين للبلديات الفرعية المهندس محمد المطيري, أن إدارة مراقبة السيارات التالفة والناقلات بالإدارة العامة لرصد ومعالجة الظواهر السلبية بوكالة البلديات الفرعية واصلت جهودها في رصد السيارات المهملة والتالفة التي تركها أصحابها فترات زمنية طويلة، وما تسببت فيه من تشويه للمظهر العام، مؤكداً استمرار الأعمال الرقابية للمحافظة على المشهد البصري للمدينة وسلامة المرافق العامة لسكان المحافظة.