وزير خارجية تونس يحذر الغنوشي من محاولات إرباك علاقات بلاده الدولية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - حذر وزير الخارجية التونسي عثمان الجرندي، زعيم حركة النهضة الإخوانية راشد الغنوشي، من محاولات إرباك العلاقات الدولية لبلاده.

تصريحات الجرندي جاءت تعقيبا منه على مقابلة أجرتها صحيفة إيطالية مع الغنوشي هدد فيها الإيطاليين بتدفق المهاجرين في حال لم يناصروه بعد القرارات الرئاسية التي جمدت منصبه في البرلمان.

وقال وزير الخارجية في تصريحات لإذاعة موزاييك التونسية المحلية إن "محاولات المس بالعلاقات الخارجية لتونس هو عمل غير وطني".

وأضاف: "لا يجب أن نخلط الأشياء لأن علاقات تونس هي علاقات راسخة بين أشقائها وأصدقائها".

وفي تلميح للتحركات الإخوانية التي تريد الإضرار بمصالح بلاده، اعتبر الجرندي أن "كل محاولة ترمي لإرباك علاقات تونس بالخارج التي يعمل رئيس الجمهورية والدبلوماسية التونسية جاهدة على تدعيمها وتركيزها لمستقبل تونس يُعدّ عملا عدائيا للمصلحة العليا للجمهورية التونسية".

يُذكر أن الغنوشي وهو رئيس البرلمان المعلق عمله، قد صرح لصحيفة "كورياري دلا سيرا" الإيطالية قبل أيام: "إذا لم تساعدونا على إعادة فتح البرلمان فإن إيطاليا ستغرق بالمهاجرين".

تهديد إخواني دفع بالرئيس التونسي قيس سعيد، إلى التحذير من محاولات التوظيف السياسي لملف الهجرة غير الشرعية في "الظرف الدقيق" التي تمر به البلاد.

وجدد سعيد موقف بلاده الداعي إلى معالجة شاملة ومتضامنة لمسألة الهجرة غير النظامية والتصدي لشبكات الاتجار بالبشر وتهريبهم.

وفي الخامس والعشرين من الشهر الماضي، أعلن سعيد تجميد عمل البرلمان وتعليق الحصانة عن نوابه، وإقالة رئيس الحكومة هشام المشيشي، في تدابير استثنائية جاءت على خلفية احتجاجات شعبية تطالب بإسقاط الإخوان