متى تتحقق المناعة المجتمعية في السعودية ؟ استشاري يجيب

الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-02

متابعات الخليج 365 - الرياض

كشف الباحث في الفيروسات التنفسية، الاستشاري في مدينة الملك فهد الطبية، الدكتور بندر العصيمي عن موعد تحقق المناعة المجتمعية في السعودية.

وقال العصيمي ردًا على استفسار حول موعد الوصول إلى المناعة المجتمعية في المملكة إنه سيتم الوصول لهذه المناعة عند تحصين 70-80 % من سكان المملكة بلقاحات كورونا.

المناعة المجتمعية شرط عودة الدراسة في الابتدائية

وكانت وزارة التعليم قد أعلنت يوم أمس عن تحديد شرطين لعودة طلاب المرحلة الابتدائية ورياض الأطفال حضوريًا في المملكة خلال العام الدراسي المقبل.

وقالت وزارة التعليم على لسان المتحدث باسم التعليم العام ابتسام الشهري إن عودة طلاب المرحلة الابتدائية ورياض الأطفال الحضورية ؛ فستكون مرتبطة بالوصول للحصانة المجتمعية المطلوبة (70٪) من سكان المملكة بجرعتين، أو بتاريخ 30/10/2021 أيهما يسبق.

فيما أعلنت الوزارة أن الدراسة ستكون حضورية للمرحلتين المتوسطة والثانوية لمن حصلوا على جرعتين من اللقاح.

جرعات لقاح كورونا في السعودية

يذكر أن جرعات لقاح كورونا في المملكة قد تجاوزت 27 مليون جرعة عبر أكثر من 587 موقعًا للتطعيم في مناطق المملكة كافة.

وحثت الصحة الجميع إلى التسجيل في تطبيق صحتي للحصول على اللقاح بالمجان ضمن إجراءات الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

تحصين الفئة العمرية من 12-18

وكانت وزارة الصحة بدأت في تقديم الجرعة الأولى من لقاح فايزر للفئة العمرية من 12 إلى 18 عامًا بعد التأكد من فعالية اللقاح في توفير الحماية لهم وشهدت العديد من المراكز الصحية ومراكز التطعيم تقديم الجرعات للمواطنين والمقيمين ممن هم في هذه الفئة العمرية.

أهمية الجرعة الثانية

وكانت وزارة الصحة أكدت أن أخذ الجرعة الثانية من اللقاح يعطي مناعة أكبر وأفضل للجسم – بإذن الله- ويحمي من التحورات التي تطرأ على الوباء ، لافتةً النظر إلى أن الجرعة الثانية تؤخذ بعد 42 يومًا ولا تفقد الجرعة الأولى مفعولها إذا زادت المدة.

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