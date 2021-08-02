أمين عسير يناقش خطة معالجة التشوه البصري بالمنطقة

الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-02

متابعات الخليج 365- فهد القحطاني - ابها

عقد أمين عسير، وليد الحميدي، اجتماعًا بمقر الأمانة في مدينة أبها، لوضع خطة معالجة التشوه البصري خلال الفترة القادمة، وذلك بحضور رؤساء البلديات وفريق معالجة التشوه البصري بالأمانة.

أمين عسير يوجه بتكثيف الجهود

وأكد الحميدي خلال الاجتماع أهمية تكثيف الجهود لمعالجة مظاهر التشوه البصري، وتسخير كافة الإمكانيات لتنفيذ خطة العمل التي أعدت لمعالجة مظاهر التشوه البصري لتحقيق الإنجاز المطلوب ضمن الأهداف المحددة في الخطة.

غرفة عمليات لمعالجة التشوه

وخلال الاجتماع تم استعراض خطة الأمانة لمعالجة مظاهر التشوه البصري ، من خلال تفعيل وإنشاء غرفة عمليات معالجة التشوه البصري وإشراك المقاولين في أعمال المعالجة بجانب تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص ودعم البلديات لرصد ومعالجة عناصر التشوه البصري وإتاحة الفرصة للمشاركة المجتمعية في تحسين ومعالجة مظاهر التشوه البصري في المنطقة.

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