أمير الشرقية : المدن الصناعية تجذب الاستثمارات وتوفر الوظائف

الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-02

متابعات الخليج 365 - واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير الشرقية في مكتبه بالإمارة اليوم، مدير عام القطاع الشرقي لهيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية علي بن سليمان الخشان يرافقه مدير المدينة الصناعية الثانية بالدمام محمد الحبشان.

أمير الشرقية يشيد بجهود هيئة المدن

وأطلع سموه على أهم إنجازات الهيئة في المدن الصناعية بالمنطقة، والخدمات التي تقدمها للمنشآت الصناعية وتهيئة البيئة المناسبة لها.

توفير فرص العمل

وأشاد سمو أمير المنطقة الشرقية بالتطور الكبير الذي تشهده المدن الصناعية وتوفيرها لبيئة جاذبة للاستثمار الصناعي من داخل المملكة وخارجها مما يسهم في توفير فرص عمل للشباب والفتيات ويسهم في دعم الناتج المحلي.

من جانبه، نوه الخشان بدعم سموه لتطوير المدن الصناعية بالمنطقة الشرقية ومتابعته لأعمال هيئة المدن في المنطقة.

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