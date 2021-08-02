الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-02

مصدر: المخدرات المخبأة في الكاكاو في ميناء جدة تابعة لـ حزب الله اللبناني

متابعات الخليج 365 - الرياض

أكد مصدر مطلع أن كمية المخدرات المضبوطة أمس الأحد في ميناء جدة تابعة لميليشيا حزب الله اللبناني.

تهريب حبوب ومخدرات

وأوضح المصدر لبرنامج “هنا الرياض” أن حزب الله دأب في الآونة الأخيرة على تهريب حبوب الكبتاجون عبر عدة محطات دولية قبل إيصالها إلى المملكة، بهدف تشتيت الأنظار الأمنية، بعد الإحباط المتكرر للشحنات القادمة من لبنان.

وبالأمس أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، عن إحباط محاولة تهريب كمية كبيرة من حبوب الكبتاجون في ميناء جدة الإسلامي.

إرسالية كاكاو

وأوضحت الهيئة، أنه تم إحباط محاولة تهريب أكثر من (8.7) مليون حبة كبتاجون، عُثر عليها مُخبأة داخل إرسالية “كاكاو” وردت عبر الميناء.

ضبط 3 أشخاص

وأشارت الهيئة إلى تم ضبط المستقبلين وعددهم 3 أشخاص وذلك بالتنسيق مع مكافحة المخدرات.



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