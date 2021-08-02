لحظة تفجير أبراج تبريد عملاقة بمحطة كهرباء في بريطانيا

الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-02

متابعات الخليج 365- متابعة

وثق مقطع فيديو لحظة هدم أربعة أبراج تبريد بارتفاع 300 قدم، في محطة إيجبورو للطاقة، في شمال يوركشاير بإنجلترا.

وتم إيقاف تشغيل محطة الطاقة التي تعمل بالفحم في عام 2018، وهدمت أربعة من أبراجها الثمانية، التي يتكون الواحد منها من نحو 11 ألف طن من الخرسانة المسلحة.

وبحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية، فقد انتشر كثيرون في الحقول حول الموقع، لمشاهدة عملية الهدم، رغم تعرضهم لاستنشاق الغبار الكثيف الناجم عن تحطيم الأبراج.

تاريخ محطة الكهرباء

وتبلغ طاقة محطة توليد الكهرباء 200 ميغاواط، وتعود إلى العام 1967، حيث بدأت منذ ذلك التاريخ في توفير الطاقة، كما أن أكثر من 300 شخص يعملون فيها.

وكانت المملكة المتحدة قد لجأت إلى استخدام الفحم على مدار الـ34 يومًا الماضية لتلبية الطلب على الطاقة، وذلك في ظل ارتفاع أسعار الغاز بنحو 85%، ومن غير المعتاد اللجوء إلى استخدام الفحم في فصل الصيف مع انخفاض الطلب، بحسب ما أشارت وكالة بلومبرغ.

وأصبح استخدام الوقود أقل تداولًا مع تحرك بريطانيا نحو التخلص التدريجي منه بحلول عام 2024، وسيكون لدى المملكة المتحدة محطة واحدة فقط تعمل بالفحم بعد إغلاق شركة كهرباء فرنسا آخر محطة لها تعمل بالفحم في البلاد بنهاية سبتمبر من العام المقبل.

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