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أعادت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد افتتاح 5 مساجد بعد إخلائها مؤقتاً وتعقيمها في ثلاث مناطق؛ بعد ثبوت حالات إصابة بفيروس كورونا بين المصلين.
وبلغ مجموع ما تم الانتهاء من تعقيمه واكتمال جاهزيته خلال 177 يوماً 1929 مسجداً، وذلك في إطار الحرص على سلامة المصلين.
وأوضحت الوزارة أن المساجد التي جرى تعقيمها احترازياً وإعادة فتحها ثلاثة مساجد في منطقة الرياض، ومسجد واحد في منطقتي الجوف وعسير.
وذكرت أن تلك الإجراءات المتخذة لمزيد من الحرص على سلامة المصلين، بالإضافة لعمليات النظافة والصيانة المستمرة لجميع المساجد.
02 أغسطس 2021 - 23 ذو الحجة 1442 02:56 PM
بعد تعقيمها.. في إطار الحرص على سلامة المصلين"الشؤون الإسلامية" تعيد افتتاح 5 مساجد في 3 مناطق
أعادت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد افتتاح 5 مساجد بعد إخلائها مؤقتاً وتعقيمها في ثلاث مناطق؛ بعد ثبوت حالات إصابة بفيروس كورونا بين المصلين.
وبلغ مجموع ما تم الانتهاء من تعقيمه واكتمال جاهزيته خلال 177 يوماً 1929 مسجداً، وذلك في إطار الحرص على سلامة المصلين.
وأوضحت الوزارة أن المساجد التي جرى تعقيمها احترازياً وإعادة فتحها ثلاثة مساجد في منطقة الرياض، ومسجد واحد في منطقتي الجوف وعسير.
وذكرت أن تلك الإجراءات المتخذة لمزيد من الحرص على سلامة المصلين، بالإضافة لعمليات النظافة والصيانة المستمرة لجميع المساجد.
، "الشؤون الإسلامية" تعيد افتتاح 5 مساجد في 3 مناطق ،
المصدر : الخليج 365
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