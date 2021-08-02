شكرا لمتابعة خبر عن أهداف قرار قصر مهن خدمة العملاء عن بعد على السعوديين والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، عن الأهداف التي تسعى إلى تحقيقها من خلال قرار قصر مهن خدمة العملاء عن بعد على السعوديين.

وأوضحت الوزارة أن تلك الأهداف تمثلت في: تيسير تجربة العملاء من خلال التعامل مع كوادر سعودية، تعزيز التحول الرقمي داخل منشآت القطاع الخاص، تحفيز العمل عن بعد والوصول لكافة المناطق، تقليل هجرة الوظائف، حماية البيانات الوطنية.

وكانت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، قد أعلنت عن انتهاء مدة السماح المحددة لقرار "قصر مهن خدمة العملاء عن بعد على السعوديين" ، وبدء تطبيق القرار من أمس الأحد؛ حيث يسري هذا القرار على جميع المنشآت العاملة في سوق العمل سواء عن طريق التعاقد المباشر أو غير المباشر.