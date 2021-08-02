شكرا لمتابعة خبر عن الكشف عن الدول التي يسمح لمواطنيها بدخول المملكة بتأشيرة سياحية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

خصّصت الجهات المختصة في المملكة موقعاً إلكترونياً لتسجيل كل مَن يرغب في زيارتها والحصول على تأشيرتها السياحية الجديدة من خلال البوابة الإلكترونية السريعة وسهلة الاستخدام التي يمكن للسيّاح والزوّار حاملي جنسية 49 دولة مؤهلة التقدم للحصول على تأشيرة إلكترونية.

وشملت الجنسيات المؤهلة مواطنو الولايات المتحدة الأمريكية وكندا وأندورا والنمسا وبلجيكا وبلغاريا وكرواتيا وقبرص وجمهورية التشيك والدنمارك وإستونيا وفنلندا وفرنسا وألمانيا واليونان وهولندا وهنغاريا وآيسلندا وأيرلندا وإيطاليا ولاتفيا وليختنشتاين ولتوانيا ولوكسمبورغ ومالطا وموناكو والجبل الأسود والنرويج وبولندا والبرتغال ورومانيا وروسيا وسان مارينو وسلوفاكيا وسلوفينيا وإسبانيا والسويد وسويسرا وأوكرانيا والمملكة المتحدة. وبروناي والصين "بما في ذلك هونغ كونغ وماكاو" واليابان وكازاخستان وماليزيا وسنغافورة وكوريا الجنوبية وأوقيانوسيا وأستراليا ونيوزيلندا.

ويسمح للسياح بقضاء ما يصل إلى 90 يوماً في المملكة ومعايشة الأنشطة المتعلقة بالسياحة والعمرة، ووفق الاحترازات والشروط التي أعلنتها المملكة وهي التحصين الكامل بأحد اللقاحات المعتمدة في المملكة وفحص البي سي آر والتسجيل في بوابة مقيم الإلكترونية.