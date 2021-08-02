شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. ضبط 364 مخالفة لنظام مزاولة المهن الهندسية في 9 مناطق والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

شنت الهيئة السعودية للمهندسين ممثلة بإدارة الرقابة والتفتيش جولات تفتيشية على عدد من القطاعات والمنشآت الهندسية في مختلف مناطق المملكة، وذلك للتأكد من تطبيق نظام مزاولة المهن الهندسية ولائحته التنفيذية، مشددة على جميع المنشآت بالالتزام بالأنظمة.

وشملت الجولات الرقابية كل من الرياض، ومكة المكرمة، والشرقية، والقصيم، والمدينة المنورة، وتبوك، وعسير، وجازان، ونجران.

وأسفرت الجولات الرقابية التفتيشية عن ضبط 364 مخالفة لنظام المزاولة، كما سجلت الهيئة 132 محضر ضبط بهدف إحالتها للجنة المختصة لإصدار العقوبات حسب النظام.

يجدر الإشارة إلى أن الهيئة نفذت أكثر من 383 زيارة رقابية ميدانية في مختلف مدن ومحافظات المملكة منذ بداية العام الحالي حتى نهاية الربع الثاني لضبط مخرجات العمل الهندسي في المملكة.