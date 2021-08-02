شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. الأرصاد: استمرار هطول الأمطار لمدة 4 أيام والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نايف السالم (صدى):

توقع المركز الوطني للأرصاد، اليوم الاثنين، استمرار هطول أمطار غزيرة حتى يوم الخميس القادم.

وذكر المركز أنه يتوقع هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على جازان وعسير والباحة، بالإضافة إلى جريان السيول خاصة في جازان.

وأضاف أنه يتوقع استمرار هطول الأمطار على مكة المكرمة خاصة المرتفعات منها وجدة حتى يوم الخميس القادم، حيث تتأثر برياح مثيرة للغبار والأتربة، كما تتأثر حائل والمدينة المنورة.