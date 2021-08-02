شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. محمد النصار: التعليم في أتم الجاهزية للتعامل مع كافة الاحتمالات في ظل الجائحة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أكد مساعد المدير العام للشؤون التعليمية بالإدارة العامة للتعليم بمنطقة القصيم محمد النصار، اليوم الاثنين، أن وزارة التعليم في أتم الجاهزية للتعامل مع كافة الاحتمالات والظروف التي تطرأ مع هذه الجائحة، كما أن الوزارة لديها المرونة الكافية لاستخدام جميع الأدوات المتاحة.

وأوضح محمد النصار، أن الوزارة وضعت مجموعة من السيناريوهات للتعامل مع كل الاحتمالات في مسألة العودة الحضورية، وستكون تفاصيلها وآلية تطبيقها متاحة خلال الفترة القادمة.

وأكد "النصار" أن الوزارة خلال الفترة الماضية وحتى الآن لا تدخر جهدًا في تقديم جميع الخدمات اللازمة ومناقشة الكثير من الأمور في هذا المجال مع إدارات التعليم التي قامت بتقديم دورها من خلال لجنة الاستعداد للعام الدراسي في وضع كافة الإجراءات والخدمات والكوادر تحت التهيئة المباشرة.