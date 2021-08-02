شكرا لمتابعة خبر عن استقبال باخرة سياحية تقل رجال أعمال سعوديين بحفاوة بالغة في الأردن والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

شهدت مدينة العقبة الساحلية في جنوب الأردن، أمس الأحد، وصول باخرة سياحية تقل رجال أعمال سعوديين؛ حيث تم استقبالهم بشكل فريد من نوعه وبحفاوة بالغة.

وقال نائب رئيس مجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة مفوض السياحة شرحبيل ماضي، أن أهمية هذه الرحلة تكمن في أن الخط السياحي البحري هو الأول من نوعه على شواطئ البحر الأحمر الذي سيخدم السعودية والأردن ومصر.

وأوضح شرحبيل ماضي، أن رجال الأعمال السعوديين الذين وصلوا على متن الباخرة، سيقومون ضمن برنامج الرحلة بزيارات إلى وادي رم ، ورحلات بطائرات الهليكوبتر إلى البترا، ورحلات غوص بالغواصة الخاصة بالباخرة، وغوص فردي للضيوف بالتعاون مع نوادي الغوص في العقبة، وزيارات للمنتجعات السياحية في المدينة واستخدام المرافق فيها والعديد من البرامج الأخرى.

وتعد الباخرة سينس ايكليبس، هي الأولى من نوعها منذ بدء جائحة كورونا التي تسببت بإجراءات حظر للسفر في أغلب دول العالم ومن بينها الأردن؛ ما تسبب بتوقف الحركة السياحية بشكل كامل.