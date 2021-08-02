شكرا لمتابعة خبر عن الانتهاء من التعديلات الشاملة على اللائحة المعدلة لـ«حقوق ومزايا» موظفي الدولة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشفت مصادر أن اللائحة المعدلة لحقوق ومزايا موظفي الدولة، ستصدر قريبًا، بعد انتهاء التعديلات الشاملة عليها والتي استغرقت 10 سنوات.

وذكرت المصادر أن اللائحة تركز على إذكاء روح التنافس بين الموظفين والعمل على زيادة الإنتاجية والتطوير المستمر للمهارات المختلفة، وفقًا لـ " المدينة ".

جاء ذلك بعد أن كشفت تقارير الجهات الرقابية عن ضعف في الالتزام والحضور وانخفاض في الأداء، وحيث يتم العمل حاليا على تطوير نظام جديد للحضور والانصراف.