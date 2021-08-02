1858 مستفيدًا من خدمات الطوارئ بمستشفى محافظة المويه

الرياض - محمد عبدالله - قدّم قسم الطوارئ بمستشفى محافظة المويه خدماته خلال إجازة عيد الأضحى المبارك هذا العام لـ 1858 مستفيدًا.

وأوضحت «صحة الطائف» أن قسم الطوارئ يضم 4 وحدات، الاستقبال وفرز الحالات والكشف السريع والعزل التنفسي، وتبلغ السعة السريرية للقسم 13 سريرًا، ويستقبل الحالات الشديدة ومتوسطة الخطورة، ومنها حالات الحوادث المختلفة.

يذكر أن المستشفى قام خلال الفترة نفسها بعمل 1071 فحصًا مخبريًا و 322 فحصًا إشعاعيًا للمرضى والمراجعين لأقسام المستشفى المختلفة.

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