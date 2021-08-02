الأرصاد: استمرار الأمطار حتى الخميس.. وسيول بـ3 مناطق

الرياض - محمد عبدالله - توقَّع المركز الوطني للأرصاد، استمرار هطول الأمطار من متوسطة إلى غزيرة، على عدة مناطق بالمملكة، حتى يوم الخميس المقبل، وتشمل جريان السيول على جازان وعسير والباحة.

وذكر المركز في نشرته الجوية –عبر تويتر- أن الأمطار تشمل مناطق جازان وعسير والباحة، خاصة منطقة جازان التي تتأثر بأمطار من متوسطة إلى غزيرة، وتشمل السواحل والجزر من منطقة جازان.

وتوقع المركز جريان السيول والسيول المنقولة، خاصة على منطقتي جازان وعسير والأجزاء الجنوبية من منطقة الباحة.

كما تتأثر منطقة مكة المكرمة خاصة المرتفعات منها ومحافظة جدة، برياح هابطة من السحب الركامية الرعدية قد تؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار.

وتوقع المركز تأثر أجزاء من منطقة المدينة خاصة المرتفعات منها والعلا بالحالة الجوية، وكذلك أجزاء من منطقة تبوك تشملها أمطار من متوسطة لغزيرة.

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