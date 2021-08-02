إنهاء معاناة أربعيني من انسداد معوي بمستشفى ضمد

الرياض - محمد عبدالله - تمكَّن فريق الجراحة المتنقل والتدخل السريع بصحة جازان من إنهاء معاناة مريض أربعيني يعاني من انسداد في الأمعاء.

وفي التفاصيل ذكرت صحة جازان أن المريض حضر لقسم الطوارئ بمستشفى ضمد العام وكان يعاني آلامًا شديدة في البطن وعلى الفور قام الطبيب المختص بإجراء فحوصات للمريض والتي أظهرت وجود انسداد في الأمعاء.

وأضافت أن الطبيب قرر على الفور تجهيز المريض لعملية جراحية طارئة وتم إشعار الفريق الجراحي المتنقل والذي قام بإجراء العملية الجراحية دون الحاجة لنقل المريض. وقد غادر المريض المستشفى وهو بصحة جيدة ولله الحمد.

وأوضحت صحة جازان أن فريق الجراحة المتنقل والتدخل السريع من أهم الفرق الطبية الجراحية في المنطقة؛ حيث يقوم الفريق بإجراء العمليات الجراحية للمرضى والمصابين في جميع المستشفيات الطرفية دون الحاجة لنقلهم لمستشفيات مركزية متقدمة.