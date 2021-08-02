الصحة: التهابات ضرس العقل واللثة لا تمنع أخذ لقاح كورونا

الرياض - محمد عبدالله - ذكرت وزارة الصحة أن التهابات ضرس العقل وآلام اللثة، لا تعد مانعًا من التطعيم بلقاح كورونا، وأنه يتم تأجيل اللقاح لمن يعاني من ارتفاع درجة الحرارة (38.5 فأعلى).

وأشارت الوزارة عبر حساب «الصحة 937» بموقع التواصل «تويتر»، ردًا على استفسار من مواطن بهذا الخصوص «لا يعتبر ذلك من موانع تلقي لقاح فيروس كورونا، وبشكل عام يتم تأجيل موعد اللقاح لمن يعاني من ارتفاع درجة الحرارة (38.5 أو أعلى)»

وتابعت الوزارة، أنه ينبغي إخبار الطبيب في مقر تلقي اللقاح، عند الشعور بأي حالة مرضية قبل تلقي اللقاح.

وقال المواطن في استفساره: هل من يعاني من التهابات ضرس العقل وآلام اللثة يأخذ لقاح كورونا؟

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