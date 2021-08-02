نجاح زراعة صمام لمريضة تعاني من ذبحة صدرية بنجران

الرياض - محمد عبدالله - تمكّن أطباء القلب بمركز الأمير سلطان لأمراض وجراحة القلب بمنطقة نجران، من زراعة صمام لمريضه تعاني من ذبحة صدرية وأعراض هبوط في القلب.

وأوضحت صحة نجران، أنه تبين بعد إجراء التحاليل والفحوصات وجود تضيق شديد في الصمام الأورطي، التي تتطلب إنقاذ حياة المريضة، حيث نجح الأطباء في إجراء قسطرة علاجية وفتح الشريان التاجي الأمامي الهابط بالدعامة المعدنية.

وبعد مضي أسبوعين تم زراعة صمام حيواني للصمام الأورطي بواسطة القسطرة وبنجاح بدلاً عن جراحة القلب المفتوح، وقد حظيت المريضة بالرعاية القلبية اللازمة وغادرت المستشفى وهي تتمتع بصحة جيدة.

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