وزير النقل يدعو الشباب للتسجيل في برنامج تدريبي منتهٍ بالتوظيف

الرياض - محمد عبدالله - دعا وزير النقل والخدمات الخدمات اللوجيستية، صالح الجاسر، الشباب السعودي من الجنسين، إلى التسجيل في برنامج تدريبي منتهٍ بالتوظيف؛ لتوفير الكوادر الوطنية المؤهلة في القطاع اللوجيستي.

وقال وزير النقل –عبر تويتر- : «بهدف تمكين أبناء وبنات الوطن.. أطلقت الأكاديمية السعودية اللوجيستية برنامجًا تدريبيًا منتهيًا بالتوظيف، لتوفير الكوادر الوطنية المؤهلة في القطاع اللوجستي. أحث أبنائي وبناتي المعنيين بالمبادرة بالتسجيل للمساهمة في تحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجيستية».

وأعلنت الأكاديمية السعودية اللوجيستية، عن بدء التسجيل في المرحلة الأولى من البرامج التدريبية التالية: إدارة سلال الإمداد واللوجستيات، والتجارة الإلكترونية، وإدارة المخازن، والتسويق وخدمة العملاء.

وأشارت إلى أنه للتسجيل وللمزيد من المعلومات من خلال الرابط التالي اضغط هنا:

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