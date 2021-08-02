بالصور.. أمير جازان يتفقد مواقع بصبيا شهدت جريان السيول

الرياض - محمد عبدالله - تفقّد أمير منطقة جــازان الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز، اليوم الاثنين، عددًا من الأودية والمواقع بمحافظة صبيا التي شهدت هطول الأمطار وجريان السيول خلال الحالة المطرية الحالية.

وذكرت إمارة المنطقة –عبر تويتر- أن جولة أمير جازان شملت وادي شهدان وكوبري الشاخر وكوبري العدايا وقرية أبو مرعي، حيث تابع مشاريع درء السيول وجهود كافة الجهات لإزالة أضرار السيول والأمطار.

في السياق ذاته، وجه الدفاع المدني، تنبيهًا متقدمًا ورد إليه من المركز الوطني للأرصاد، عن فرصة هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة جازان يشمل (الدائر، الريث، العارضة، العيدابي، صامطة، ضمد، فيفا، هروب) وتستمر الحالة المطرية حتى الساعة العاشرة من مساء اليوم.

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