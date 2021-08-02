صندوق الاستثمارات العامة يحذر من التحايل: لا نقدم خدمات مباشرة للأفراد

الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-02

متابعات الخليج 365 - الرياض

حذر صندوق الاستثمارات العامة، اليوم الاثنين مجددًا، من أي تواصل ينتحل اسمه بغرض طلب مبالغ أو حوالات مالية.

وأكد صندوق الاستثمارات عبر حسابه الرسمي، على ضرورة الإبلاغ عن الجرائم المعلوماتية من خلال تطبيق “كلنا أمن” علمًا بأن الصندوق لا يقدم خدمات مباشرة للأفراد.

يذكر أنه تم في يونيو الماضي، الإعلان عن تقدَّم صندوق الاستثمارات العامة إلى المركز السابع بين أكبر صناديق الثروة السيادية في العالم، حسب آخر تحديث لمعهد صناديق الثروة السيادية المتخصص في هذا الشأن (SWF Institute) ، لشهر يونيو ٢٠٢١.

أصول الصندوق

وارتفعت أصول الصندوق بقيمة 30.55 مليار دولار لتصل إلى 430 مليار دولار، مقارنة بـ 399.45 مليار دولار خلال الشهر الماضي.

ووفقًا لاستراتيجية الصندوق للأعوام الخمسة القادمة فإن المستهدف مضاعفة حجم أصوله ليتجاوز 4 تريليونات ريال، بما يعادل 1066 مليار دولار في 2025. كما ذكر ولي العهد مؤخرًا أن المستهدف رفع أصول الصندوق إلى 10 تريليونات ريال في 2030، بما يعادل 2.7 تريليون دولار.

ويرصد المعهد الثروات السيادية لـ88 صندوقًا، ويتصدر صندوق التقاعد النرويجي الترتيب بقيمة أصول 1289.46 مليار دولار، تشكل تقريبًا 15 في المائة من إجمالي أصول الصناديق السيادية في العالم، تليه مؤسسة الاستثمار الصينية بقيمة أصول 1045.72 مليار دولار، تلاهما جهاز أبوظبي للاستثمار بقيمة أصول بلغت 649.2 مليار دولار.

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