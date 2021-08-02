محمد بن مسعود - الدمام - وقع على عمق 8 كيلو مترات بباطن الأرض ضرب زلزال بلغت قوته 4.5 درجة على مقياس ريختر منطقة المناقيش- جنوب غربي الكويت. وقال مدير برنامج دعم متخذ القرار والمشرف على الشبكة الوطنية الكويتية لرصد الزلازل بمعهد الكويت للأبحاث العلمية، الدكتور عبدالله العنزي: الزلزال حدث في الساعة 11:31 صباحاً بالتوقيت المحلي لدولة الكويت، وكان على عمق 8 كيلو مترات بباطن الأرض. 02 أغسطس 2021 - 23 ذو الحجة 1442 12:58 PM وقع على عمق 8 كيلو مترات بباطن الأرض زلزال بقوة 4.5 درجة يهزّ جنوب غربي الكويت زلزال بقوة 4.5 درجة يهزّ جنوب غربي الكويت ضرب زلزال بلغت قوته 4.5 درجة على مقياس ريختر منطقة المناقيش- جنوب غربي الكويت. وقال مدير برنامج دعم متخذ القرار والمشرف على الشبكة الوطنية الكويتية لرصد الزلازل بمعهد الكويت للأبحاث العلمية، الدكتور عبدالله العنزي: الزلزال حدث في الساعة 11:31 صباحاً بالتوقيت المحلي لدولة الكويت، وكان على عمق 8 كيلو مترات بباطن الأرض. الكلمات المفتاحية ، زلزال بقوة 4.5 درجة يهزّ جنوب غربي الكويت ،

المصدر : الخليج 365

كانت هذه تفاصيل خبر زلزال بقوة 4.5 درجة يهزّ جنوب غربي الكويت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.