محمد بن مسعود - الدمام - شملت 64 زيارة للمستشفيات.. و172 زيارة للمجمعات الطبية نفّذت صحة المدينة المنورة، "464" جولة تفتيشية خلال الفترة من 25- 29 يوليو الماضي؛ بهدف التأكد من الالتزام وتطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا "كوفيد-19". وشملت هذه الجولات 64 زيارة للمستشفيات، و172 زيارة للمجمعات الطبية، إضافة إلى 206 زيارات للصيدليات، و22 زيارة للمراكز الحكومية. 02 أغسطس 2021 - 23 ذو الحجة 1442 12:39 PM شملت 64 زيارة للمستشفيات.. و172 زيارة للمجمعات الطبية "صحة المدينة" تنفذ 464 جولة للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية "صحة المدينة" تنفذ 464 جولة للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية نفّذت صحة المدينة المنورة، "464" جولة تفتيشية خلال الفترة من 25- 29 يوليو الماضي؛ بهدف التأكد من الالتزام وتطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا "كوفيد-19". وشملت هذه الجولات 64 زيارة للمستشفيات، و172 زيارة للمجمعات الطبية، إضافة إلى 206 زيارات للصيدليات، و22 زيارة للمراكز الحكومية. الكلمات المفتاحية ، "صحة المدينة" تنفذ 464 جولة للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية ،

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