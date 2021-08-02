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وثّقت كاميرات مراقبة بالولايات المتحدة، مقطع فيديو يُظهر امرأة تحاول دهس رجل عدة مرات في منتصف الشارع بسيارتها.
وشوهد الرجل والمرأة، اللذان ورد أنهما زوجان على مواقع التواصل الاجتماعي، يتجادلان في وسط شارع سكني في بالتيمور بولاية ماريلاند الأمريكية.
وبيّن مقطع الفيديو -وفق "روسيا اليوم"- أن الرجل قام بداية بإخراج بعض الأغراض من صندوق السيارة ورميها على الأرض؛ بينما كانت زوجته داخل السيارة.
ومن ثم قررت السيدة دهسه وتحركت للخلف باتجاهه وهو يقف خلف السيارة، ونجا من محاولة دهسه الأولى، وحاولت المرأة عدة مرات دهس زوجها؛ بينما كان الرجل في كل مرة يراوغها.
وبعد محاولاتها الفاشلة في دهسه، خرجت السيدة وركضت خلف الرجل محاولة ضربه؛ لكنه تمكن منها ودافع عن نفسه.
02 أغسطس 2021 - 23 ذو الحجة 1442 12:31 PM
مشاهد وثّقتها إحدى كاميرات المراقبة بالشارع بولاية ماريلاندفيديو.. أمريكية تحاول دهس زوجها عدة مرات بعد جدال بينهما
وثّقت كاميرات مراقبة بالولايات المتحدة، مقطع فيديو يُظهر امرأة تحاول دهس رجل عدة مرات في منتصف الشارع بسيارتها.
وشوهد الرجل والمرأة، اللذان ورد أنهما زوجان على مواقع التواصل الاجتماعي، يتجادلان في وسط شارع سكني في بالتيمور بولاية ماريلاند الأمريكية.
وبيّن مقطع الفيديو -وفق "روسيا اليوم"- أن الرجل قام بداية بإخراج بعض الأغراض من صندوق السيارة ورميها على الأرض؛ بينما كانت زوجته داخل السيارة.
ومن ثم قررت السيدة دهسه وتحركت للخلف باتجاهه وهو يقف خلف السيارة، ونجا من محاولة دهسه الأولى، وحاولت المرأة عدة مرات دهس زوجها؛ بينما كان الرجل في كل مرة يراوغها.
وبعد محاولاتها الفاشلة في دهسه، خرجت السيدة وركضت خلف الرجل محاولة ضربه؛ لكنه تمكن منها ودافع عن نفسه.
، فيديو.. أمريكية تحاول دهس زوجها عدة مرات بعد جدال بينهما ،
المصدر : الخليج 365
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