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محمد بن مسعود - الدمام - انتقل إلى رحمة الله تعالى والد مدير إدارة مرور منطقة حائل العقيد محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أبا الروس القريني، وتقررت الصلاة عليه -رحمه الله- اليوم الإثنين 23 / 12 / 1442هـ، بمشيئة الله، بعد صلاة العصر مباشرة، في جامع البابطين طريق الملك فهد بحي الصحافة بالعاصمة الرياض، وسيتم الدفن في مقبرة العمارية.
"الخليج 365" تتقدم بالعزاء لأسرة الفقيد، وتسأل الله أن يغفر له ويتغمده بواسع رحمته.
02 أغسطس 2021 - 23 ذو الحجة 1442 12:32 PMوالد مدير مرور حائل في ذمة الله
انتقل إلى رحمة الله تعالى والد مدير إدارة مرور منطقة حائل العقيد محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أبا الروس القريني، وتقررت الصلاة عليه -رحمه الله- اليوم الإثنين 23 / 12 / 1442هـ، بمشيئة الله، بعد صلاة العصر مباشرة، في جامع البابطين طريق الملك فهد بحي الصحافة بالعاصمة الرياض، وسيتم الدفن في مقبرة العمارية.
"الخليج 365" تتقدم بالعزاء لأسرة الفقيد، وتسأل الله أن يغفر له ويتغمده بواسع رحمته.
، والد مدير مرور حائل في ذمة الله ،
المصدر : الخليج 365
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